رسالة من والدة زين العمر لرئيس الجمهورية ميشال عون

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان اللبناني ​زين العمر​ عن ان والدته السيدة سمية كيروز سألته عن حال رئيس الجمهورية اللبناني ​ميشال عون​، موجهة له رسالة صلاة وحب.

ونشر زين العمر على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرئيس الجمهورية، وعلّق عليها بالقول: "سألتني إمي عن فخامة الرئيس ميشال عون وقالت كيف الرئيس يا إمي قلتلها منيح قالتلي بدي تنزلو صورة وتقلو إني بحبو والله بطوّل عمرو ويعطيه الصحة ويبعد عنو ولاد الحرام وهذه الصورة إمي التي اختارتها لكي ترسل سلامها للرئيس المرسلة سمية كيروز أمي والرسالة بس صلاة".

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