ميرنا وليد - بيروت - كشفت العارضة العالمية ​كريسي تايغن​ أنها ستتخلص من ثدييها المزروعين.

فكتبت العارضة البالغة من العمر 34 عاماً على صفحتها:"سوف أتخلى عن ثديي، لقد ناسباني لسنوات ولكني أريد أن أتخطى ذلك، فأريد أن أتردي فستاناً بمقاسات تناسب حجمي الحقيقي، وأن أستلقي على بطني براحة تامة، لا تقلقوا بشأني، كل شيء على ما يرام، وسيظل لدي ثديان لكن سيكونان عبارة عن دهون طبيعية".

كريسي أرادت أن توضح الحقيقة بعد أن أثارت الجدل على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث نشرت فيبديو لها وهي تخضع لفحص كورونا، وبعدها كتبت أنها ستخضع لعملية جراحية.



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كانت هذه تفاصيل خبر كريسي تايغن قررت التخلص من ثدييها:"لا تقلقوا سيظل لدي ثديان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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