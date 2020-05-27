"غيب" لـ فضل شاكر بهذا الموعد-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شوّق الفنان ​فضل شاكر​ الجمهور لأغنيته الجديدة "غيب"، اذ انه نشر الاعلان الدعائي لها على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفا عن موعد اصدارها وهو يوم السبت 30 ايار الحالي، وهي من كلمات محمد رفاعي والحان وليد سعد وتوزيع احمد إبراهيم.

وتقول كلمات الاغنية: "غيب عن عيني لو مرتاح..واعتبره حب وراح وانساني.. عن نفسي مش هانساك..روح مش فارقه عندي كتير..جوايا حب كبير..وكفاية اللي انا عشته معاك..في عز مانا محتاج وجودك بعدت عني".

الجدير ذكره ان شاكر طرح مؤخرا أغنية "بتوحشيني" من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع موسيقي علي اباظة.

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