فيروس كورونا يتسبب بإطلالة براد بيت بشعر طويل وبحاجة للصبغة

ميرنا وليد - بيروت - التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً للنجم العالمي ​براد بيت​ في ماليبو يوم أمس.

النجم الوسيم البالغ من العمر 56 عاماً، لا يقص شعره في هذه الفترة التي نعاني منها من انتشار ​فيروس كورونا​ حول العالم، فكشفت الصور عن شعر براد بيت الطويل، وعن جذور شعر داكنة فيبدو أنه بات بحاجة إلى لمسة من الصبغة الشقراء.

براد بيت آل به الفيروس إلى العودة إلى لوك فيلمه الشهير ​Legends Of The Fall​ عام 1994.

إطلالة براد بيت جاءت كاجوال حيث أنه ارتدى الجينز و"بول أوفر" باللون الزيتي.

وكان النجم العالمي برفقة صديقه فلايا وهو عازف في فرقة الروك Red Hot Chili Peppers.



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