محمد المجذوب يطرح أغنيته الجديدة "ماضي أسود"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان السوري ​محمد المجذوب​ أغنيته الجديدة بعنوان "ماضي أسود" عبر "يوتيوب"، والتي هي من كلمات محمد حيدر، ألحان وتوزيع حسام الصعبي، والكليب من إخراج شريف ترحيني.

وكانت آخر أعمال المجذوب أغنية "كرامة مرا" من كلمات علي المولى، ألحان جاد قطريب، توزيع جيمي حداد وفيديو آرت محمود صبري.

إضافة لأغنية "طلع النهار" باللهجة المصرية، من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور وتوزيع هاني يعقوب، أمّا الكليب الخاص بها فتولى إخراجه لاول مرة المخرج اللبناني فراس والتي حققت نجاحاً كبيراً وقدمته بصورة جديدة لاقت إستحسان الجمهور وإعجابهم.

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