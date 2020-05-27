كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على نسبة التصويت لـ أكرم حسني في استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل ممثل كوميدي اليوم الأربعاء 27 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفنان أكرم حسني، على نسبة تصويت عالية اليوم الأربعاء 27 مايو 2020، كأفضل ممثل كوميدي في استفتاء "الخليج 365 الفني".

فقد حصد "حسني" 1521 صوتًا، بنسبة 1,84% حتى الآن، ومن المفترض أن يتم إعلان النتيجة النهائية بعد العيد.



يشارك حسني في بطولة مسلسل "رجالة البيت"، هو وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.



ويدور مسلسل رجالة البيت في قالب يتكون من مجموعة من الأحداث المتنوعة في قالب منفصل متصل يقدمه النجمان أكرم حسني والكوميديان أحمد فهمي ما يضفي على العمل "الحس الفكاهي" نظرًا لما يتمتع به أبطال العمل وخفة دمهما.



وكان المسلسل يعرض مسلسل رجالة البيت في تمام الـ6:30 مساءً على CBC ويعاد في الـ12.15 صباحًا والـ3.30 عصرًا، ويعرض عبر قناة DMC في الـ12 صباحًا ويعاد في الـ6.15 صباحًا، وينقل على ON في الـ7.45 مساءً.

