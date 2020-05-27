كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نيللي كريم تتصدر استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل ممثلة كوميدية اليوم الأربعاء 27 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدرت الفنانة نيللي كريم، استفتاء "الخليج 365 الفني"، وحصلت على أعلى نسبة تصويت كأفضل ممثلة كوميدية اليوم الأربعاء الموافق 27 مايو.

وحصدت نيللي كريم 20180 صوتًا، بنسبة 35,9%، حتى الآن، ومن المقرر إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء بعد انتهاء شهر رمضان.

وتشارك نيللي كريم، في رمضان الحالي مسلسل "بـ 100 وش"، مع الفنانين آسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.