تراند اليوم : شاهد.. “كورونا” يغير ملامح رجاء الجداوي بشكل صادم

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا وصفوها بالصادمة، للفنانة المصرية رجاء الجداوي، من داخل إحدى مستشفيات العزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وظهرت الفنانة في الصورة وقد بدى التغير الملحوظ على ملامح وجهها بسبب إصابتها بالفيروس وحالة الخوف التي تسيطر عليها جراء إصابتها بـ”كورونا”، وظهرت دون مكياج وواضعة المصحف الشريف أمامها لتقرأ فيه، بينما يقف طبيب بجوارها.

يذكر أن أميرة مختار، ابنة الجداوي كانت قد كشفت، الأحد، تفاصيل حالة والدتها الصحية بعد تأكيد إصابتها بكورونا ، ونقلها لمستشفى العزل.

وقالت ابنة أميرة :”والدتي لم تخالط مصابين، ولم تكن تخرج سوى لموقع تصوير مسلسل لعبة النسيان”.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي، كشفت عن حالتها الصحية بعد تأكيد إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت في رسالة نقلتها عنها الإعلامية بوسي شلبي: أنا بطمنكم إني أحسن وبشكركم كلكم .. ودعواتكم أقوم بالسلامة.

وأضافت: قرأت رسائلكم ودعواتكم .. وبكيت كثيرًا بعد رؤية كلماتكم الرقيقة .

وأشارت إلا أنها لا تشعر بأية أعراض للمرض وتخضع لفترة العزل في مستشفى أبى خليفة بالإسماعيلية.