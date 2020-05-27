مي حريري تتعرض للسخرية بعد فيديو راقص على “تيك توك”

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كتب امير فتحي في الأربعاء 27 مايو 2020 12:57 مساءً - شاركت الفنانة اللبنانية مي حريري متابعيها بمقطع فيديو جديد على تطبيق تيك توك حيث ظهرت وهي ترقص على انغام اغنية اجنبية.
ورقصت مي حريري في الفيديو على طريقتها على انغام اغنية “Toosie Slide” لمغني الراب دريك.
وقد تعرضت مي حريري للسخرية من متابعيها ومن الناشطين بعد تناقل الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتبت احداهن: “مدري كيف ها المخلوقه تحب تسخف وتقلل من نفسها بي اي طريق” فيما قال اخر: “الحين هذا رقص !! شر البلية ما يضحك
”.
بينما قارن اخرون بين رقصها ورقص السعودية هند القحطاني حيث كتبت احداهن: “الي يهاجمون هند القحطاني، تفضلو معاكم المايك، الهجوم ماينفع لناس اي وناس لا”.
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