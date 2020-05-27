نانسي عجرم تتصدّر يوتيوب بحفلها الأونلاين الأول.. وتتفوّق!

متابعة بتجـــــــــرد: نجاح غير اعتيادي تحققه النجمة اللبنانية نانسي عجرم بعد حفلها الأونلاين الأول على “يوتيوب”.

إلى جانب العدد الهائل من الرسائل التي تتلقاها نانسي منذ عرض الحفل يوم أمس عبر قناتها الرسمية في “يوتيوب”، حطّم فيديو البث المباشر الأرقام القياسية عبر محرّك الفيديوهات الأشهر في العالم، وتصدّر المرتبة الأولى في لبنان وسوريا والمملكة العربية السعودية والأردن وغيرها من الدّول العربية، متفوقًا على كل الإصدارات الفنية الأخرى.

الأمر لم يختلف عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” حيث حقق اسم نانسي عجرم أعلى تداول إلكتروني بأكثر من 30 مليون تغريدة في ساعات قصيرة جدًا.

الحفل الذي أحيته نانسي أتى كمتنفس لما تعانيه الشعوب العربية من ملل وضجر وصعوبات في ظل انتشار وباء كورونا والرسالة التي أرادت أن تنقلها إلى العالم، لا سيّما العالم العربي: “أمل بلا حدود” (Hope Beyond Borders).

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واختارت نانسي وفرقتها أن تطلّ على جمهورها في عيد الفطر من أحد أسطح مدينة بيروت، لتجمع في حفلتها لقطات لها وهي تغني، بالإضافة الى لقطات مسجلة لها من شاطئ البحر ومجموعة من اللقطات الجوية لمدينة بيروت.

وانتقلت نانسي خلال حفلتها بين عدة “ديكورات” وفقاً للنمط الموسيقي بين الرومانسي والإيقاعي والبوب، لتحصد إعجاب الآلاف من متابعيها.