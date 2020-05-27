صور لـ"هاندا أرتشيل" تكشف أنها فقدت وزنها وأجرت عملية تجميل

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا شك أنَّ النجمة التركية هاندا أرتشيل تعدُ واحدةً من أجمل فنانات تركيا، ولطالما تصدر اسمها المسابقات التي تجرى لاختيار الفنانة الأجمل عالميا أو محليا، ولكن يبدو أنَّ النجمة التركية كانت مختلفةً قليلاً عما هي عليه الآن.

وبحسب مجلة "Snob" التركية، فإنَّ هاندا أرتشيل والتي عرفت من خلال مشاركتها في مسابقة جمالٍ أقيمت في أذربيجان عام 2012، شاركت في مسابقة جمال أقيمت في مدينة "بيليك دوزو" منذ زهاء 6-7 سنوات وحصلت على المركز الأول حينها هناك.

ولكن ما لفت الانتباه أنَّ الصور المنشورة لهاندا أظهرت النجمة التركية بفروقاتٍ عما هي عليه الآن؛ إذ كانت تبدو بوزنٍ زائد وبوجنتين منتفختين ووجهٍ عريض؛ ما جعل النجمة تنوي التخلص منه في وقتها، كما زعمت المجلة أنَّ هاندا أجرت عملية جراحية لتعديل شفتيها.

وعلى صعيدٍ آخر، بدأت النجمة التركية بأداء البروفات التحضيرية لمسلسلها الجديد "أنت اطرق بابي"، والذي تلعب بطولته إلى جانب النجم التركي كرم بورسين، بعد أن انسحبت من مسلسل "دائرة الحب التي لم تكتمل" الذي كان من المفترض أن تلعب بطولته إلى جانب الفنان التركي "بوراك دينز".

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وكانت هاندا قد قالت عن دورها الجديد في مسلسل "أنت اطرق بابي": "أدركت لاحقًا أنني اشتقت إلى الأدوار الكوميدية. عندما قرأت السيناريو قلت بأن فتاة ایدا ممتعة جدًا، يعني أنا اشتقت لهذه الأدوار وزادت حماستي، وكنت أريد الدور بشدة وقبلته، وبعدها تعرفت علی کرم بورسين وأصبح كل شيء جميلا".

وعلى الرغم من ذلك تتوقع الصحافة التركية حدوث خلافات ومشاكل كبيرة في كواليس تصوير المسلسل، خصوصا وأنَّ هاندا ستمثل إلى جانب الفنانة التركية ميليسا دونجيل الحبيبة الحالية للفنان أكين مارت، والذي كان حبيب هاندا السابق.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة تُدعى "إيدا" ترتبط جميع أحلامها بالتعليم، لكنها ستقطع منحتها وتتواجه مع "سيركان بولوت" والذي يجسده كرم بورسين، وبعدها سيعرض عليها سيركان أن تمثل دور خطيبته ليعيد لها المنحة، لترفض عرضه في البداية لكرهها الشديد له ومن ثم تقبل بسبب ظروفها، وأثناء تمثيلهما سينسيان ما جرى بينهما سابقا ليعيشا علاقة عاطفية صعبة.