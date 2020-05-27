شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح لأمير كرارة: مهما اتكلمت عن محبتك فى قلبي مش هوفيك حقك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان الشاب أحمد خالد صالح رسالة للنجم أمير كرارة بعد مشاركته معه فى مسلسل"الاختيار" الذى حقق نجاحا كبيرا، حيث كتب له عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"النجاح مبيجيش من فراغ، بيجي من تعب و اجتهاد و صبر و إيمان و تواضع و حجات كتير كلها موجودة فيك. مهما اتكلمت عنك و عن محبتك في قلبي مش هوفيك حقك. ربنا يديم عليك محبته و محبة عبيده يابو سليم و يزيدك من فضله علي قد من أنت بتكرم كل اللي حواليك".



احمد خالد صالح





ويعيش الفنان الشاب أحمد خالد صالح هذه الأيام في عز التوهج الفني من خلال مشاركة مميزة له في مسلسلين " الاختيار"و" الفتوة ", وفي تصريح خاص لليوم السابع قال: المشاركة في مسلسل وعمل تاريخي ووطني مثل "الاختيار",شرف وعزه وفخر لأى فنان ومهما عملنا أفلام أو مسلسلات لن نوفي حق أبطالنا الشهداء والعمل مع نجم كبير مثل أمير كرارة حجم إنسانيته ضعف نجوميته هو جميل بشكل لا يوصف كإنسان قبل كفنان واستمتعت بالعمل معاه وتعلمت منه واتمنى أعمال كثيرة تجمعنى معه ونفس الشىء بالنسبة للمخرج العبقرى بيتر ميمي.

Advertisements

أما عن دوره في الفتوة قال إن هذا الدور جديد وكنت انتظره وسعدت بالتعاون مع الاستاذ ياسر جلال وأكد علي أنه محظوظ أنه تعاون هذا العام مع نجمين كبار مثل كرارة وجلال أما العمل أمام خطيبته هنادى مهنا كان ممتع جدا. وأشار أنها موهوبة وأصبحت ناضجة وتتطور كل عام وسعدت بالعمل معها بعيدا عن ارتبطنا سويا.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم: مى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وأنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.

