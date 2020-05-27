شكرا لقرائتكم خبر عن "رايحة لصحباتي".. إدوارد يكشف عن أول فيديو كليب مع ابنته "ماريا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان إدوارد عن أول فيديو كليب يجمعه مع ابنته "ماريا" وتحمل عنوان "رايحة لصحباتى"، كلمات شفيق كارم، وألحان أسامة رفعت، توزيع وجيه محمد، هندسة صوت عبدالوهاب الرافعى، وأخرج الكليب عفاف جريس، وتشهد الأغنية عودته لعالم الغناء بعد سنوات طويلة من الغياب، حيث كانت بداية عودته للساحة الفنية من خلال عدة كليبات غنائية، ومن ثم أتجه للتمثيل.

وعلق إدوارد علي الفيديو، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :اول ديو بيني وبين ماريا بنتي رايحة لصحباتي .. العالم بيدينا فرصة تانية عشان نقضي وقت أكتر مع اللي بنحبهم.. ما تضيعوهاش المرة دي".

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وشارك ادوارد في رمضان الماضى فى مسلسل "البرنس"، هو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش.

و تألق وأبدع وهو يجسد شخصية " عبدالمحسن" بكل ما تحمله من اضطرابات وأمراض نفسية وتناقض ، وأثبت أن لديه طاقات فنية جبارة تؤهله لأداء شخصيات متنوعة وتخرجه من المساحة الكوميدية التى ظل لفترة محبوسا فيها إلى فضاء الإبداع والتنوع ففى المشهد الواحد استطاع ادوارد أن ينتقل من مساحة إبداعية لأخرى ويجسد مشاعر مختلفة بين الطمع والتردد والندم والضعف والفرح والبكاء.

كما شارك في مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخرمن الفنانين وتدورأحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى.