أنغام تتحدث عن أزمتها خلال فترة العزل وما اكتشفته في أولادها

متابعة بتجـــــــــرد: خلال استضافتها على فضائية “DMC”، بعد حفلتها في الصوت والضوء، وقدمتها فيها الإعلامية جاسمين طه، قالت الفنانة أنغام، إنها وبسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا دائماً ما تشعر بوجود شيء ناقص في حياتها مع منع الزيارات بين أفراد عائلتها الكبرى: “فيه حتة ناقصة، وأنا استغليت الفترة دي كأجازة صحية شوية”.

وأضافت أنها دائماً ما كانت تقوم بتناول وجبتي السحور والإفطار مع عائلتها الصغيرة أبنائها ووالدتها، موضحة أن أسرتها تتبع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا في المنزل من تطهير وتعقيم له: “الوضع مختلف تماماً ومش متعودين عليه”.

وأكدت أنها خلال تلك الفترة اكتشفت أن أبناءها قد كبروا في السن: “حتة الخروج من البيت بقي فيها أزمة، بقوا شباب ومبقتش عارفة أقولهم إيه”، مشيرة إلى أنه وبالرغم من تطبيق حظر تجوال لعدم انتشار فيروس كورونا، غير أنها دائماً تذهب إلى عملها ولا تخرج منه سوى بعد انتهاء حظر التجوال: “بشتغل وبفضل محبوسة في الاستوديو لحد ما الحظر يخلص”.

وكانت أنغام قد قدمت حفلاً ثالث أيام عيد الفطر المبارك أمس (الثلاثاء) على مسرح الصوت والضوء وتم بثه مباشرة من خلال فضائية dmc، ولاقى تفاعلاً كبيراً من جمهورها وقدمت على مدار الساعتين عدداً كبيراً من أجمل أغنياتها.