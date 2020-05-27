نانسي عجرم تغني للأمل وفنان العرب يقاوم الاكتئاب بالغناء.. حفلات العيد "أون لاين"

أطل مجموعة من الفنانين العرب عبر قنواتهم الخاصة على موقع "يوتيوب" في حفلات مباشرة خلال عطلة عيد الفطر 2020، بهدف زرع الأمل والمحبة والسلام في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

نانسي عجرم تغني للأمل

حفل مميز أطلت من خلاله الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر قناتها على "يوتيوب"، مساء الثلاثاء، وصف بـ"العالمي" من حيث التصوير والإضاءة والصوت.

وبدأت عجرم حفلها برسالة أمل وجهتها لكل شخص يلازم منزله بسبب وباء "كورونا".

وأشاد رواد مواقع التواصل بإطلالة نانسي البسيطة والبعيدة عن البهرجة، وابتسامتها التي رافقت الحفل من بدايته إلى نهايته رغم أنه بلا جمهور، وقسمت الحفل لى 3 أجزاء: "حب وفرح وأمل".

وحقق حفل الفنانة نانسي عجرم خلال ساعات رقمًا قياسيًا، وتصدر الترند في لبنان وعدد من الدول العربية تحت وسم "#NancyYTLive" .



فنان العرب يغني على "شاهد"

أطل فنان العرب محمد عبده على جمهوره، مساء الثلاثاء، في حفل غنائي افتراضي بثته منصة "شاهد VIP"، بدعم من هيئة الترفيه السعوجية.

وقدم فنان العرب، خلال الحفل، باقة لامعة من أجمل أغانيه التراثية والجديدة.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن عبدالرحمن عبده، نجل فنان العرب ​محمد عبده​، كشف معاناة والده مع الاكتئاب، وطلب من جمهوره الدعم وإرسال رسائل ترفع من معنوياته ودعمه خلال حفلة افتراضية في عيد الفطر المبارك.

وقال عبدالرحمن: "اللي يسأل عن بابا محمد.. هذه أطول فترة في حياته يجلس فيها في بلد وعنده اكتئاب خفيف.. عشان كذا بكرة عاللايف أرسلوا رسايل تفرحه".

ويعتبر هذا الحفل هو الثاني التي تبثه منصة "شاهد" خلال عيد الفطر بعد إذاعتها لحفل للمطرب العراقي ماجد المهندس.

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وسبق لمحمد عبده أن أحيا حفلا غنائيا خلال فترة الحظر المنزلي في شهر أبريل الماضي.

حسين الجسمي ينشر السعادة

بدوره، أحيا الفنان الإماراتى حسين الجسمى حفلا غنائيا، الإثنين، برفقة فرقته الموسيقية، عبر قناة المجمع الثقافي الإماراتي على موقع "يوتيوب"، ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب احتفالا بعيد الفطر.

واقتصر الحفل على بثه "أونلاين" للحفاظ على التباعد الاجتماعي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وجاء الحفل تحت شعار "خليك في بيتك ووناستك علينا"، وقدم الجاسمي مجموعة كبيرة من أهم أغنياته التي استمتع بها الجمهور وسط تفاعلهم عن بُعد من أماكنهم وبيوتهم، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بالحفل والأغنيات من خلال تواصلهم أثناء الحفل عبر صفحات موقع "YouTube Live".

وأبدى الجسمي حماسه وسعادته بمشاركة الجمهور هذه الفرحة بقدوم عيد الفطر المبارك المختلف في هذه الظروف عن سابقاته، مؤكداً أنه سعى جاهداً لتكون الفرحة مشتركة بين الصغار والكبار من أفراد المجتمع الإماراتي والعالم العربي والمشاهدين في جميع أنحاء العالم.

وقال: "اليوم سعادتي كبيرة وأنا في أبوظبي ومع الجمهور في كل بيت يشاهدنا لأننا أسرة واحدة كبيرة نصنع الأمل والتفاؤل والفرحة.. فرحة العيد اليوم فرحة مشتركة رغم التباعد إلا أننا مع بعض.. شكرا لوجودكم ومتابعتكم في هذا البث الحي".





حفل استثنائي لـ"القيصر"

قدم المطرب العراقي كاظم الساهر حفلا استثنائيا بسبب ظروف كورونا، أول أيام العيد على قناة "يوتيوب" مجمع أبوظبي الثقافي، وتابع الحفل ما يزيد عن 5 آلاف شخص من جميع أنحاء العالم.

وفاجأ الساهر جمهوره بأغنية جديدة في العيد، وهي من كلمات الشاعر السوداني الشاب ياسر البيلي.



وعبر الشاعر السوداني عن سعادته بأول تعاون له مع كاظم الساهر، وكتب عن ذلك في صفحته الشخصية بفيسبوك: "أصبح العيد عيدين.. أول تعاون فني غنائي يجمع بيني وبين قيصر الغناء العربي، ستسمعونها كاملة عما قريب بإذن الله".

وأطرب كاظم الساهر متابعيه بمجموعة من الأغاني القديمة والحديثة وهو جالس على كرسي ويعزف على العود منها "لا تتنهد، وين آخذك، لا تحرموني منها، أغازلك، سلامي، ها حبيبي، شؤون صغيرة، سلامتك من الآه"، وارتجل قصيدة "نسيت بغداد".

وتحدث الفنان الملقب قيصر الغناء العربي عن الإيجابيات التي اكتسبها من أزمة تفشي فيروس كورونا قائلاً: "تعلمت الكثير من هذه الأزمة فقد دخلت في العمل والموسيقى وفي القراءة والكتابة، والأهم تقربت من الله أكثر، كلنا تفاؤل أن تعود الحياة من جديد فالضربة التي لا تميتنا تقوينا".