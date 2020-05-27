فوز الفهد تشكو من الملل والاكتئاب بعد أقل من شهرين على زواجها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد متابعيها على السوشال ميديا، بمشاعر الملل والاكتئاب التي أصابتها مؤخرًا بسبب الحجر الممزلي، مشيرة إلى أنه مر على زواجها شهران وهي جالسة في المنزل وجها لوجه مع زوجها دون أي زيارات عائلية أو سفر، وهو ما جعل الملل يتملكها.

وقالت فوز في مقطع فيديو لها عبر تطبيق "سناب شات": "أنتم مستوعبين أن أنا صار لي شهرين متزوجة طلعت من بيت لبيت وإحنا اتنين بس وجهنا بوجه بعض طول الوقت.. أوك وناسج وكيوت وكل شيء بس الحين خلاص ملينا وصار الوضع خطر.. أنتي لو تقابلين أختك كل يوم بتملي".

وأضافت: "إحنا بس اتنين ما عندي عيلة ولا أولاد ولا إخواتي ولا خواني هنا.. صار العيد بروحنا صار رمضان بروحنا فطَر وسحور والعيد بروحنا يعني صدق شلون؟".

واختتمت: "أنا من من كتر ما أحس الوضع سيء ومليت وزهقت أحاول أسوي أجواء وأسمع أغاني، أعرف معلومات زيادة عن كورونا.. ونومي كمان قل جدًا بسبب عدم الحركة.. باختصار نصيحتي ليكم حاولوا تطلعون أي شيء إيجابي حتى لا تكتئبون".

وسبق أن وصفت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد، نفسها بآخر عنقود السوشال ميديا، موضحةً أنه ليس من حيث فوارق العمر التي بينها وبين الفاشينيستات الأخريات، إنما الفتيات غير المتزوجات، ولهذا السبب توقعت حدوث ضجة كبيرة عقب عقد قرانها على عبداللطيف الصراف.

وخلال لقاء "أون لاين" جمع بين الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، والفاشينيستا فوز الفهد، كشفت فوز أنها لم تمهد أو تعلن عن خطوبتها من طرف عبداللطيف، حينما عقدا الخطبة، بسبب تخوفها من عدم اكتمال الأمر، بحيث لا تحسب عليها خطبة بدون أن تكتمل.

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وبيّنت فوز، أن كتمانها لخطبتها ثم كتمانها أيضًا لاستعدادات زواجها كان برغبة منها، حيث لا تريد الإعلان عن شيء قبل التأكد منه، مشيرة إلى أنها ظلت صامتة حتى ذات اليوم الذي عقدت فيه قرانها وهو اليوم الذي أعلنت فيه بالفيديو حفل زفافها.

وتابعت أنها بسبب جائحة كورونا وانتشار الفيروس فى العالم كله لم تقم حفل زفاف، كما أنها حتى إذا تهيأت الظروف لها لم تكن لتبالغ فيه، قائلة: "ما سويته يعتبر ملكة وليس عرس".

وأضافت: "الأوضاع في البداية كانت متوترة مو عارفين إنه راح يصير ما يصير.. فأنا قلت مرة واحدة أسوي ملكة حلوة مرتبة فيها أهلي وأهله المقربين فقط.. والحمد لله إنه سويناها ولا كنا ناطرين للحين.. وأعتقد أنه لو صار فرصة أن أسوي عرس ما كنت راح سوى شيء كبير".

وكشفت فوز عن طريقة التعارف التي تمت بينها وبين زوجها، وأين تقابلا للمرة الأولى، قائلة: "كنت معزومة على إيفنت وكان الإيفنت هذا بلندن وتعرفنا على بعض بما إننا الوحيدين من الكويت.. وكنا قاعدين نتحاور على القطع اللي صارت شبكة.. ويوم زواجنا كان صارلنا سنة عارفين بعض فعشان كدا كنا حريصين على هالتاريخ".