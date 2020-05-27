أنغام في حفل بدون جمهور.. والجمهور: الست بعد أم كلثوم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في ظل ما وضعته الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول العالم لمواجهة تفشي فيروس كورونا، أصبحت الحفلات الموسيقية من دون جمهور ومقتصرة على تواجد الفنان على المسرح ونقل الحفل في بثٍ حيٍ ومباشرٍ عبر إحدى القنوات، وكانت النجمة المصرية أنغام من بين أولئك الذين اعتمدوا هذا الأسلوب، إذ أحيت حفلاً موسيقياً ليل أمس الثلاثاء، وصفه الجمهور بالمميز.

وفور انتهاء الحفل، تصدرت أنغام تريند تويتر في 3 دول عربية، هي مصر والكويت والسعودية، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو المجتزأة من حفلها تحت العديد من العناوين والإشادات، كان أبرزها اعتبارها ثاني من تستحق أن يطلق عليها لقب "الست" بعد أم كلثوم، إذ قال أحدهم: "أنغام المطربة الوحيدة اللي يتقلها غنّي يا ست بعد أم كلثوم"، وهو التعليق الذي أيده الكثيرون من جمهورها وتداولوه على نطاقٍ واسع.

بينما قال آخرون: "ما تفسده الكورونا تصلحه أنغام".

Advertisements

ولم يقتصر الأمر على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بل تعداهم إلى قيام بعض الفنانين بالتعليق على حفل النجمة، إذ كتبت الفنانة لطيفة التونسية تغريدةً قالت فيها: "معقولة جمالك ما شاء الله طرب وجمال وتألق يا حبيبة قلبى منورة الدنيا كلها بحبك"، لترد أنغام قائلةً: "حبيبتى يا لطيفة".

https://www.instagram.com/p/CAq-RiOnU8s/

فيما علقت الفنانة المصرية نادية مصطفى عبر حسابها على فيسبوك قائلة: "الحمد لله يا رب استبشرت خير بحفلة الراقية أنغام وبعودة الحفلات حتى وإن كانت من غير جمهور مؤقتاً لأنى وبصراحتى المعهودة كنت قلقانة فى الحظر من حاجات كتير تخص مستقبل أولادنا جميعاً اللى لسه بيبتدوا حياتهم".

وعلى صعيد إطلالة النجمة فقد اختارت الظهور بصورةٍ وصفت بالرائعة أمام الأهرامات، إذ أطلت بفستان سواريه بتطريزاتٍ ذهبية، بينما اعتمدت تسريحةً بسيطة حيث تركت شعرها البني الكستنائي منسدلاً علي كتفيها.

يُذكر أنَّ حفل أنغام أقيم على مسرح الصوت والضوء، وهو المسرح الذي سبقها الفنان المصري تامر حسني في الغناء عليه في أول أيام عيد الفطر السعيد.

وكانت النجمة المصرية قد قدمت مجموعةً من الأغنيات، كان من بينها أغنية "بين البينين"، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان الفنان محمد حماقي، وتوزيع خالد عز.