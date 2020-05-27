دانة طويرش: مدخولي قبل كورونا كان يصل إلى 8 آلاف دينار كويتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش عن صمتها لترد على الشامتين في الفاشينيستات بسبب أزمة كورونا وانخفاض معدل الإعلانات، قائلة: "تعليقات الشماته تضحكني.. يعني أول شيء إحنا ما اشتغلنا السنين اللي طافت 7 أو 8 سنوات عشان تيجي أزمة زي ديه مايكون معي فلوس.. وطبعًا أنا مو بطلع نفس اللي كنت بطلعوا من أرباح ولكن عندي ما يكفيني ويجعلني في أمان".

وأضافت دانة، في تصريحات تلفزيونية: "ثاني شي ديه أزمة عالمية كل شي واقف التجارة والاقتصاد والاسهم طاحت مو بس المشاهير اللي اتاثروا.. فلما أحد يجي يتشمت في المشاهير اخس وايد تفكيرهم محدود.. يعني انا الي متعبني الناس الي معاشتهم وقفت واللي ما معهم يدفعوا الإيجارات".

وتابعت: "يعني الناس لو تركز وتساعد هالحالات افضل بكثير من أن تركيزها وشامتتها بالفاشينستات.. وعشان اشفي غليل البعض لا تخافون كل المشاهير مأمنين روحهم ومستأنسين ومبسوطين وعنده خير من الله".

وأردفت: "كان مدخولي قبل أزمة كورونا يصل إلى 8 آلاف دينار كويتي.. أما الآن مدخولي وايد قل بسبب إنه ما في إعلانات مطاعم والملابس الأون لاين لسه مؤخرًا بدأوا يوصلوا لنا لأن في تاخير بسبب التوصيل والفترة راح يرجع.. خاليا في إعلانات وايد عن الدورات انا شغالة فيها.. لاني انا ما اقول لا حق اي شي.. أنا يسموني في البيت الأخطبوط ".

وأوضحت أنها خضعت لفحص فيروس كورونا لكي تطمئن على نفسها،.بعد أن ظهرت عليها بعض الأعراض المشابهة للمرض، مضيفة أنها بمجرد شعورها بذلك توجهت إلى المستشفى وخضعت لكل الفحوص الطبية وأخذ مسحة منها، مشيرة إلى أنهم طلبوا منها الجلوس في المنزل لمدة 14 يوما إلى أن ظهرت نتيجة التحليل التي كانت سلبية.

وسبق وان صدمت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، باعترافاتها خلال مقطع فيديو بثته، بأنها عانت من الإفلاس في وقت ما، وخضعت للعلاج النفسي مع أحد الأطباء.

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وقالت الطويرش عبر مقطع فيديو: "غلط من الأغلاط اللى ساويتها في حياتي إني أنا إيدي فالتة عالفلوس ما أحسب حساب ولا فلس".

وتابعت: "لما أنا أصرف ووايد صارتلي خسارات مادية وما حدا راح يصدق هالشي إني أنا وصلت لحد الإفلاس في مرة وفى فترة من فترات حياتي وتدرون ليش وصلت لهذا الحد لأن أنا وايد أصرف".

وأردفت: "لما أدخل محل كنت أشتري من غير ما أعرف هذا بكام ولا هذا كام وكنت أهادي الناس بطريقة مبالغ فيها وكنت شخص لديه قرارات خاطئة في حياتي".

وأكملت: "مرة أردت أشتري عقار صرت أفكر ولقيت إنه ما عندي الفلوس الكافية حق العقار وصارلي إحباط وصرت أراجع نفسي وطلعت كشف حساب فانصدمت من التفاهة بكشف الحساب وضاق خلقي كثيرا وقتها بس الحمد لله".

كما صرحت بأنها تتعالج بصفة مستمرة عند طبيب نفسي، قائلة: "أنا أتعالج عند دكتور نفسي لأن أحد المشاكل اللي عندي إياها واللي كانت تسبب لي أزمة إني أنا أطلع الغضب اللي عندي على هيئة صرف فلوس فكانت هذه مشكلة أعاني منها إنه أنا لما أنقهر أروح أصرف فلوس".