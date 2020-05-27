حاتم العراقي يطرب مسامع جمهور مسرح المجاز بأعذب الأغنيات في ثاني حفلات عيد الفطر

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"الخليج 365" من بيروت: بعذوبة الطرب الأصيل وبشجن الرافدين، أحيا الفنان حاتم العراقي ثاني الأمسيات الغنائية التي ينظمها مسرح المجاز، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في الشارقة، عن بُعد، احتفالاً بعيد الفطر، لينقل لجمهوره أجمل الأغنيات عبر الهواء مباشرة في تغطية متكاملة تولّتها حسابات المسرح الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التزاماً منه بالإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وبإحساس لم يغب عن جمهوره منذ عقدين من الزمن، استهلّ الفنان العراقي حفله الذي حقق نحو 30 ألف مشاهدة عبر موقع الفيسبوك برائعته "أحبكم" الأغنية التي جاءت عنواناً للبومه الذي أطلقه في العام 2001، ليواصل ابن بغداد الشجن ويتحف جمهوره الذي شهد الحفل من النوافذ والشرفات المحاذية للمسرح ويشدو بموال "أحبك لو يقطعوني" بأداء مبهر شكّل بصمة في تاريخه ليتبعه بأغنية "أشهد يا زماني" ذات الإيقاعات العراقية المحببة، لينتقل بعدها بخفّة الأداء وخبرة السنوات بين المقامات ويتحف جمهوره بأغنيته "دكتوري" التي أبدع في تقديمها بصحبة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو هيثم سعدون.

وتوجه العراقي لمتابعي الحفل الذين سجلوا 5000 مشاهدة عبر موقع الانستغرام، و7000 مشاهدة عبر قناة اليوتيوب، بمعايدة خاصة قدم فيها أحدث أعماله العاطفية "أظل محبوب" التي أطلقها مع بداية العام الجديد بعذوبة واحساس كبير، ليشدو بعدها موال "قضيت سنين عمري" الذي يعتبر أحد أشهر مواويله ليلحقه بأغنيات "لو بيدي" "وفوق ارفع ايدك" التي مزجهما بعذوبة صوت وإبداع، ولم يتوقف العراقي عن الابداع حتى ألهب مسامع جمهوره برائعته "مهاجر" التي تعد واحدة من أعماله الخالدة.

وبين لحن وآخر واصل العراقي نظم ابداعاته الغنائية على مسامع الجمهور ليقدّم لهم أغنية "شطالعه اليوم" التي تعدّ من الأغاني المنفردة ذائعة الصيت، ليلبي بعدها مطالبات الجماهير التي وصلت إلى مسامعه ويقدم "شعلومه" استهلها بموال "أحب همس الشفايف"، ليواصل بعدها العراقي شدو الشجن ويبحر نحو شواطئ النغم بموال "تمنيت عندك خلق" كان مقدمة لأغنية أول غرامي، ليبدأ بعدها بغناء توليفة من الروائع ضمّت: "وصلوا لحبيبي سلامي"، و"يفز قلبي"، و"واحد يحب واحد".

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ولم يتوقف العراقي عن زيارة نوافذ المستمعين بصوته الشجي حيث غنّى رائعته "يا طير"، لينتقل بعدها لتقديم أغنية "أغلى أصدقائي"، باحساس كبير ويودّع جمهوره بوصلة غنائية قدم فيها باقة من أجمل أغنياته التي تضمنت "واحد يحب واحد، خبروني عنه، وينك وينك، بالهم، وعاندي وسلم عليه".

وفي مستهل الحفل هنأ ابن الرافدين الجمهور بمناسبة حلول عيد الفطر متمنياً لهم دوام الصحة والعافية، كما تقدم بالشكر لإمارة الشارقة، مثمنّاً الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة مسرح المجاز في اتاحتها الفرصة للفنانين للتواصل مع الجمهور في هذه الظروف الاستثنائية وفتح نافذة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإسعاد الجمهور الذي وصفهم بأنهم أهل للفرح ويستحقون كلّ الحب.

وسيكون الجمهور مساء اليوم الأربعاء عند الساعة 9، على موعد مع الفنانة اللبنانية يارا، التي ستقدم خلال حفلها المنتظر باقة متنوعة من أجمل أغنياتها في حفل سيبث مباشرة على المواقع الرسمية التابعة للمسرح (الإنستغرام: almajazamphitheatre، وفيسبوك: Al Majaz Amphitheatre، وعبر قناة اليوتيوب).

شاهد الحفل كاملاً: