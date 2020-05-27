أحمد العوضي يثير غضب الأطباء في مصر

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"الخليج 365" من بيروت: اثار الفنان احمد العوضي غضب الاطباء في مصر بسبب صورة ساخرة نشرها عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك ظهر فيها بوجه الإرهابي هشام العشماوي وهو يرتدي ملابس الاطباء ومكتوب عليها "الاختيار 2".



وجاءت مشاركة العوضي بالصورة عبر حسابه بالتزامن مع أزمة بين الاطباء ونقابتهم من جهة، ومع وزارة الصحة المصرية من جهة اخرى، بعدما اتهم الاطباء الوزارة بالتقصير في توفير المستلزمات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

واضطر العوضي لاغلاق التعليقات لغير اصدقائه مع انتشار الصورة على نطاق واسع، فيما اتهمه الاطباء باهانتهم والمساهمة في الترويج بأن تحركاتهم من أجل حماية انفسهم من الاصابة بفيروس كورونا تأتي باعتبارهم منتمين للإرهابيين في الوقت الذي يتعرض فيه زملاءهم للإصابة بالفيروس الرئوي القاتل.