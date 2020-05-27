أنغام تطرب الجمهور في حفل العيد

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"الخليج 365" من بيروت: بعد غياب استمر عدة أسابيع عن إحياء الحفلات بسبب تفشي فيروس كورونا، أحيت الفنانة أنغام حفلاً غنائياً كبيراً تحت سفح الأهرامات بمسرح الصوت والضوء، اذيع عبر شاشة قنوات dmc بدون جمهور، فيما اتبع أعضاء فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات اجراءات التباعد على خشبة المسرح.

وعلى مدار 90 دقيقة قدمت أنغام مجموعة من أغانيها المميزة القديمة والحديثة فيما ظهر عليها بوضوح الوزن الزائد خلال وقوفها على المسرح، فيما تصدر اسمها موقع "تويتر" مصر أثناء الحفل، وقام مسؤولي صفحتها على تويتر بإعادة تغريد بعض تعليقات الجمهور أثناء غناءها على المسرح.

وفي اللقاء الذي اعقب الحفل، تحدثت أنغام مع الاعلامية ياسمين طه زكي عن بقاءها في المنزل برفقة أبناءها ووالدتها، فيما لم تذكر اسم زوجها الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم الذي اقامت ضده دعوى قضائية للانفصال عنه، فيما قالت أنها اكتشفت خلال فترة الحظر أن ابناءها كبروا، وأصبحوا يحتاجون للخروج بشكل أكبر من البقاء في المنزل.

وأكدت أنغام أن تحضيرات البومها الجديد لم تتوقف خلال الفترة الماضية بل حرصت على الانتهاء من تسجيل الاغنيات حيث كانت تدخل الاستوديو في المساء ولا تخرج إلا بعد انتهاء الحظر وهو ما تسبب في تبديل مواعيد يومها.