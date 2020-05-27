شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمي ينعي الكومبارس "إيتو": الله يرحمك.. كنت راجل طيب و شاطر و محترم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعي النجم أحمد فهمي الكومبارس الشهير عبد النبى السيد، أحد المسنين الذين يعملون فى الوسط الفنى منذ سنوات طويلة، والذى عمل معه في فيلم "الحرب العالمية الثالثة"، ونشر صورة تجمعه معه من كواليس العمل عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها :" كنت من أسباب نجاح فيلم الحرب العالمية .. وكان ليا الشرف إنى اصور معاك آخر فيلم صورتة ( لسه منزلش) .. كنت راجل طيب و شاطر و محترم ... سلام يا عم ايتو .. الله يرحمك".





وشارك عبد النبى السيد، فى العديد من الأعمال الفنية منها فيلم "الحرب العالمية الثالثة"، من بطولة أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو وبيومى فؤاد، للمخرج أحمد الجندى، وجسد ضمن أحداث العمل دور" غاندى"، كما شارك عبد النبى فى فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، مع النجم الكوميدى محمد هنيدى، وغيرها من الأعمال الفنية.

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وقال الريجيسير إبراهيم عمران، إنه تم بالفعل تشييع الجثمان وعلم بخبر الوفاة من نجله، داعيا الله أن يرحمه، معلقا :"كان رجل طيب جدا وبسيط وبيرضى بقليله وعايز ياكل عيش بس".

فى حلقة بعنوان "نجوم تحت الظل" مع الإعلامية بسمة وهبة قال عبد النبى السيد الشهير بإيتو: "اشتغلت 10 سنين كومبارس، عقدت النية إن أعمل زى الممثلين وأتكلم، طلبونى فى رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، كنت رايح كومبارس، قلت لنفسى أنا ليه مبقاش زى الممثلين وأتكلم ويبقى ليا جمل، ومن يومها قررت إنى أبقى ممثل".

وعن أول جملة يقولها أمام الكاميرات بعد 10 سنوات من العمل ككومبارس، أضاف عبدالنبى السيد: "كان فى مشهد فى فيلم مبروك أبو العلمين حمودة، والأستاذ هنيدى كان عايز 5 فلاحين مأصلين، جابوا 5 من منطقة ناهيا الحتة اللى كنا بنصور فيها، وكلهم معرفوش يمثلوا، طلبت من الريجسير إبراهيم عمران أقول الجملة رفض فى البداية لكننى ألحيت بعدها قال لى محدش هيقول الجملة دى غيرك (إيتو.. دا لاعب جامد قوي).