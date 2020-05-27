شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يعود للمسرح ويقدم جزءا ثانيا من فيلمه "عسل أسود".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في سرية تامة، يقدم النجم أحمد حلمى الجزء الثانى من فيلمه الشهير "عسل أسود"، على خشبة المسرح، الذى يعود للوقوف على خشبته بعد غياب 20 عامًا، حيث اختار حلمى "عسل أسود" لتقديمه واستكمال أحداثه، بعد النجاح الكبير الذى حققه الفيلم منذ عرضه عام 2010 خاصة أن أحمد حلمى يعتبره الأهم في مشواره.

ويجرى صناع المسرحية التحضيرات الأولى واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة، وسيكونون الذين شاركوه بطولة الفيلم، وذلك قبل تحديد موعد إجراء البروفات خلال الفترة المقبلة.

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وكان آخر عرض مسرحي قدمه حلمى مسرحية "حكيم عيون" عام 2001، حيث كانت هذه المسرحية بمثابة انطلاقته الفنية، وشارك في بطولتها علاء ولي الدين وكريم عبد العزيز، إخراج هانى مطاوع، وتأليف أحمد عبد الله، وتدور أحداث المسرحية حول عائلة تتكون من نادر "الأخ الأكبر" الذي يعمل تمرجيا في إحدى العيادات ولكنه يخدع اخوته ويخبرهم بانه يعمل "حكيم عيون".

يذكر أن أحمد حلمى قدم آخر أعماله فيلم "خيال مآتة" العام الماضى، وشارك فى بطولته، منة شلبى، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حسن حسنى، لطفى لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة ورشوان توفيق وياسر الطوبجى وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى.