كريم محمود عبدالعزيز يعود لتصوير "موسى" الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يعود الفنان كريم محمود عبدالعزيز، لتصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم "موسى"، وذلك الأسبوع القادم.
ويجسد "كريم" ضمن أحداث الفيلم شخصية "روبرت"، بعد معاناته من مرض نفسي جراء تعرضه للظلم، إذ يسعى للانتقام ممن ظلموه.
وتدور أحداث الفيلم في إطار خيال علمي مليء بالإثارة والتشويق، وكان المخرج بيتر ميمي قد توقف عين تصوير مشاهد الفيلم للنتهاء من تصوير مسلسله الرمضاني "الاختيار".
وقد تم تصوير جزء كبير من أحداث الفيلم، قبل شهر رمضان، وهو من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، عمر الشناوي، أحمد حاتم، أحمد مالك، كاظم نبيل.
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