عبير صبري: تعرضت للخيانة من مقربين.. ونادية نموذج إستثنائي (حوار)

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار _ هاني صابر :

تألقت في تقديم شخصية نادية بمسلسل"خيانة عهد"، وقدمت الدور كما قال الكتاب، وكان الدور بالنسبة لها بمثابة مباراة تمثيلية أمام الفنانة يسرا وحلا شيحة، إنها الفنانة عبير صبري.

وكان ل"الخليج 365" معها هذا الحوار في السطور التالية :

ماذا عن ردود الفعل اللي تلقيتيها عن شخصية نادية في خيانة عهد؟

تلقيت ردود فعل واسعة جدا، وقوية جدا في مصر والوطن العربي، لأن المسلسل أتعرض على قناة دبي، وردود فعل كبيرة لمستها من السوشيال ميديا والنقاد والجمهور، والحمد لله شخصية "نادية" جالي ردود فعل كبيرة عليها لم اتوقعها.

كيف رسمتي شخصية نادية، وكيف كانت تحضيراتك لها قبل تصويرها؟

اعتمدت خلال مراحل تحضيراتي ل"نادية"، على قرائتي الجيدة للشخصية وفهمي لها ووعي بها وتفكير مستمر إني أقدمها إزاي أمام الجمهور، وافهم حالتها النفسية ودوافعها وحاجات كتير أوي لها.

ماذا عن كواليس العمل والتعاون الذي جمعك مع الفنانة يسرا وحلا شيحة؟

كواليس خيانة عهد.. من أجمل الكواليس اللي شفتها في حياتي، فالفنانة يسرا عظيمة جدا وحنونة وداعمة لكل الناس اللي حوليها ومشجعة ومحبة ومبتبخلش بأي شئ سواء نصيحة او التعبير عن إعجابها بشغلك.. بشكر يسرا جدا جدا، على الفرصة الكبيرة الحلوة دي، والتي أتيحت لي أن اشتغل قدام نجمة عظيمة زيها.. وحلا شيحة، إنسانة جميلة جدا ومحترمة وطيبة ومجتهدة، وعندها طاقة كبيرة جدا انها ترجع لشغلها بحماس، وهى تستحق كل هذا النجاح اللي هى فيه بعد تقديمها لشخصية فرح.

تقديمك لشخصية زوجة خائنة، ألم يخوفك من هجوم النساء عليكي كونك تظهريهم بهذا الشكل انهم خاينين؟

لم يخوفني تقديمي لشخصية "نادية"، ومش بعمل دور عشان أخاف منه أو مخفش منه.. بعمل دور عشان موجود في المجتمع وليها ملامح وممكن الناس تبقى عاشتها أو شافتها أو عايشاها، وبقدم شخصية ومبفكرش في الهجوم أو غير الهجوم، ولم أظهر أحد خائنا، وليست "نادية" نموذج أو قاعدة في النساء فهى شخصية استثنائية من النساء.

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هل تعرضت عبير صبري لأي نوع من انواع الخيانة في حياتها؟

نعم.. تعرضت للخيانة في حياتي، زيي زي كل الناس، سواء خيانات أصدقاء أو خيانات ناس مقربين منك، وده أمر طبيعي.

وما رأيك في أداء كل من هنادي مهنا وتيام مصطفى قمر اللي قدموا دور ولادك في العمل؟

هنادي موهوبة جدا جدا هى وتيام قمر وقدامهم مستقبل كبير أوي واذكياء وموهوبين جدا.

كيف ترين العمل مع المخرج سامح عبد العزيز؟

فرصة كبيرة جدا بالنسبالي وفرصة حلوة أوي، واتمنى تكرارها تاني أكتر من مرة وهو سعيد ومبسوط بيا، ودايما بيشيد بادائي وأنا فرحانة جدا بالشغل معاه، وأتمنى إنها تتكرر تاني كتير، ومن أكتر الحاجات الحلوة اللي حصلت في حياتي إني اشتغلت مع سامح عبد العزيز وكنت بطمح إني اشتغل معاه، والحمد لله الفرصة جات في عمل كبير زي خيانة عهد، وهو مخرج مبدع وتفاصيله كتير وبيهتم بالممثل وبيحب الممثلين بتوعه.

وما رأيك في سيناريو العمل الذي كتبه أحمد عادل وأمين جمال؟

المسلسل مكتوب بطريقة حلوة، عجبتني في سردها، والقصة حلوة جدا ومكتوب بعناية والشخصيات مكتوبة حلو جدا الفكرة نفسها جديدة على الدراما.

وما الأعمال التي نالت اعجابك في موسم دراما رمضان ٢٠٢٠؟

نال إعجابي من مسلسلات رمضان.. الإختيار وخيانة عهد وب ١٠٠ وش..وكنت أشاهد مسلسلي الرمضاني خيانة عهد وهذين العملين خلال مراحل التصوير التي انتهيت منها مؤخرا.

وماذا عن الأعمال التي ستشاهدينها في العرض الثاني بعد انتهاء رمضان؟

السنادي في رمضان، كان هناك أكثر من عمل جيد، ومسلسلات حلوة أوي السنادي كتير مثل الفتوة ولما كنا صغيرين ونحب تاني ليه.. وهشوفهم في عرضهم الثاني، بسبب ضيق الوقت وتزامن عرضهم مع مراحل تصوير دوري في خيانة عهد.