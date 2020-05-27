لهذا السبب لم يشاهد نبيل الحلفاوي مسلسل النهاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يرد بها على سؤال أحد متابعيه عن رأيه في مسلسل النهاية. وكتب الحلفاوي: "قلت قبل شهر رمضان أنني لا أشاهد الأعمال البعيدة عن الواقع مثل الفانتازيا والخيال العلمي وأفلام الرعب.". وتعاقد الفنان نبيل الحلفاوي على بطولة مسلسل "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، لكن تم تأجيله بسبب ظروف فيروس كورونا، وسيتم عرضه في رمضان 2021

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