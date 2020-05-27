جاستين بيبر: "مريض غاضب وحزين"

ميرنا وليد - بيروت - علّق النجم العالمي ​جاستين بيبر​ على حادثة قتل شرطي اميركي لرجل أسود والتي وُصفت بالعنصرية، قائلا: " كل هذا يجب أن يتوقف، إنه يجعلني مريضا، غاضبًا وحزينا، العنصرية شر".

واثارت هذه الحادثة جدلا كبيرا في أميركا، اذ عبّر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لذلك.

الجدير ذكره ان جاستين بيبر كان قد عبّر مؤخرا عن حبه الشديد لزوجته عارضة الأزياء العالمية هايلي بالدوين، مشيرا الى انه سعيد بقربها ويشرفه ان يكون زوجها، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

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