ميرنا وليد - بيروت - تداول الجمهور فيديو للممثلة اللبنانية ​ندى أبو فرحات​ كانت قد نشرته بالايام الماضية وهي في المطبخ وارفقته بتعليق "أنا من النسوان اللي ما عندي مشكلي قضي وقت بالمطبخ".

الفيديو أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأنها صورت أقدامها فقط وكان زوجها أمامها وهو يقوم بالطبخ واعتبره البعض إهانة له وتقليل من قيمته.

موقع الخليج 365 تواصل مع ندى للتوضيح لكنها اكدت انها ترفض التعليق على هذا الموضوع ولطالما التزمت الصمت بالعديد من الأمور التي تنتشر او تُكتب.

وكانت ندى قد حققت نجاحا كبيرا في دورها في أولاد آدم وانتظروا لقاء خاص معها عبر موقع الخليج 365 قريبا.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص- ندى أبو فرحات ترفض الردّ على الفيديو المثير للجدل مع زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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