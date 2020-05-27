حفيد عمر الشريف يكشف عن مؤخرته بصورة فاضحة!!

ميرنا وليد - بيروت - يواصل ​جونيور​ حفيد الممثل المصري الراحل ​عمر الشريف​ إثارة الجدل بتصرفاته التي يعدّها الكثيرون جريئة وتسيء لصورة جدّه وجدته الممثلة المصرية الراحلة فاتن حمامة.

وجديد ما قام به جونيور، هو نشره عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له كشف فيها عن مؤخرته بشكل واضح، وعلّق مهنئاً المتابعين بعيد الفطر.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ هاجمه الكثيرون كما العادة، مطالبينه بإحترام قيمة جدّه وجدته.

وكان أثار جونيور الجدل مؤخراً بنشره صورة ظهر فيها وهو يرتدي حمالة صدر.

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