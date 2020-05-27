محمد كريم إلى جانب دوا ليبا وفينسا ويليامز في هذا الحدث العالمي

ميرنا وليد - بيروت - يواصل الممثل المصري ​محمد كريم​ تألقه عالمياً، إذ أنه وبعد دخوله عالم هوليوود بفيلم "A Score to Settle" مع الممثل العالمي نيكولاس كيدج، يستعد كريم لمشاركة مجموعة من النجوم العالميين في الحدث العالمي "حلم المليار"، ومنهم ​دوا ليبا​ و​فينسا ويليامز​ ووتيرينس هوارد وآخرون، وذلك كسفراء للسعادة ولتمثيل هذا الحدث الضخم، الذي سوف يُبث حول العالم.

يسعى هذا الحدث إلى جمع مليار مشترك حول العالم لدعم وتوحيد الإنسانية في مواجهة فيروس كورونا، إذ يشارك النجوم العالميون من كل أنحاء العالم للحديث عن حلمهم وكيف وصلوا إلى مجدهم، إضافة إلى تقديم المغنين عروضاً غنائية على الهواء مباشرة لجمع التبرعات وتوجيهها لصالح منظمة الصحة العالمية ولمواجهة فيروس كورونا الذي تفشّى حول العالم.

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