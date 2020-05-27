هيدي كرم تفاجئ الجمهور بقص شعرها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​هيدي كرم​ فيديو لها يظهر قيامها بقص شعرها، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

واشارت هيدي الى ان الجلوس في المنزل أثّر عليها وأصابها بحالة من الملل كاشفة انها استلهمت الفكرة من الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​.

يذكر أن هيدي شاركت مؤخرا في مسلسل "الزوجة 18" بطولة حسن الرداد ، سلوى خطاب، ومحمود البزاوي، وشيماء سيف، ومحمود الليثي، إيناس كامل، آية سماحة، كوكي، ومن تأليف محمد أبو السعد، وخالد أبو بكر، وليد أبو المجد، أشرف على الكتابة أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري.

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