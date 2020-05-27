ميرنا وليد - بيروت - شاركت بطلة الراليات القطرية ​ندى زيدان​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لإبنتها عيون من طليقها الفنان السوري ​جورج وسوف​، وذلك لمناسبة عيد الفطر السعيد، وعلّقت على الصورة بالقول:"إنت ياأجمل عيد في حياتي، كل عام وأنتم بخير...وعيدكم مبارك وتقبل الله طاعتكم".

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ تمنوا للطفلة الصحة والحياة السعيدة، فيما أشار البعض الآخر إلى الشبه الكبير بين عيون ووالدها وسوف ولاسيما لناحية العيون.

وكان تعرف وسوف إلى طليقته زيدان خلال زيارته لقطر قبل حوالي خمس سنوات حين تلقى العلاج هناك بعد إصابته بالجلطة.

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كانت هذه تفاصيل خبر إبنة جورج وسوف من طليقته ندى زيدان تثير الجدل بشبهها له-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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