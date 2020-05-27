بيلي ايليش تُطلق "Not My Responsibility" -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت النجمة العالمية ​بيلي ايليش​ فيديو كليب اغنيتها الجديدة " ​Not My Responsibility​ "، وذلك على قناتها الرسمية على يوتيوب.

وقد تخطى الكليب المليون ونصف مشاهدة بعد يوم واحد من طرحه.

الجدير ذكره ان بيلي إيليش فازت مؤخرا بجوائز Grammys أمام كل من النجمات العالميات لانا ديل ري، اريانا غراندي وبيونسي.

وعن فوزها قالت لوسائل اعلام عالمية: "كنت متفاجئة جدًا. وشعرت بالإحراج ايضًا.. شعرت بالإحراج الشديد. ترشحت بجانب اريانا غراندي، لانا ديل ري وبيونسي.. و فزت. لااااااا، أنا لا استحق. هم يستحقوا".

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