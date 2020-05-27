ميرنا وليد - بيروت - وصف المغني الأوبرالي الإيطالي ​أندريا بوتشيلي​ حياته خلال الفترة الماضية بـ"الكابوس" كاشفاً عن إصابته وعائلته ب​فيروس كورونا​.

وقال بوتشيلي للصحافيين في أحد مستشفيات بيزا التي زارها يوم أمس الثلاثاء مع زوجته للتبرع بالبلازما للبحوث من أجل إيجاد علاج لمرض كوفيد-19:"كانت تلك مأساة، عائلتي برمتها أصيبت بالفيروس".

وأضاف:"لقد عانينا جميعا من ارتفاع حرارة الجسم لكن ليس بدرجة كبيرة لحسن الحظ، مع سعال وعطاس".

وتابع:"اضطررت لإلغاء حفلات كثيرة… كان الأمر أشبه بكابوس لأنني شعرت بأنني فقدت السيطرة على الأمور. كنت آمل بالاستيقاظ في أي لحظة".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أندريا بوتشيلي يعيش "كابوساً" بعد إصابته وعائلته بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.