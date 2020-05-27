ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الممثلة اللبنانية ​سارة أبي كنعان​عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "​بالقلب​"، مباركة ايضا للممثلين وفريق العمل.

وكتبت سارة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "وهيك بتكون خلصت قصة تتبلش قصة جديدة بالقلب رح يبقى جزء كتير حلو بقلبي متل ما صار بقلب كل واحد فيكن، رح اشتاق لتعليقاتكن لي كنت انطرها كل ليلة.. واسمحولي بارك لكل الممثلين وكل فريق العمل وقلكن اني بحبكن كتير، نحن رح نضل متل ما كنا عيلة كبيرة و بالقلب دايماً كل مسلسل وانتو بخير".

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كانت هذه تفاصيل خبر سارة أبي كنعان تبارك لزملائها: "بحبكن كتير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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