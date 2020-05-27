أحمد العوضي يكشف عن بداية قصة حبه لياسمين.. ويختارا ن اسما لطفلهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدث الفنان المصري أحمد العوضي عن بداية قصة حبه لزوجته الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، التي أعلن زواجه منها مطلع مايو الجاري من خلال تغيير الحالة الاجتماعية الخاصة به عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، مؤكدًا أنه البداية انطلقت عام 2017 خلال مشاركتهما معًا في مسلسل "لآخر نفس".

واعترف أحمد العوضي في مقابلة متلفزة أنه يُحب ياسمين عبدالعزيز قبل أن يعرفها معتبرًا إياها أكثر ممثلة يحبها قبل أن يقابلها كونها المفضلة بالنسبة له واصفًا إياها بأنها أهم نجمة في مصر بلا جدال والنجمة الوحيدة التي تشارك في أعمال سينمائية بمفردها وتحقق إيرادات.

وحول ربطه توقيت إعلان زواجهما بتوقيت عرض مسلسليهما في رمضان الماضي قال أحمد العوضي إن الأمر متعمد لأن العملين "الاختيار" و"ونحب تاني ليه" حققا نجاحًا كبيرًا مع الجمهور وإن هذا التوقيت هو الأنسب للإعلان الزواج.

واعتبر أحمد العوضي وجود ياسمين عبد العزيز بجانبه من الأمور المهمة في حياته لافتًا إلى أنها وقفت بجانبه معنويًا وكان لها دور كبير في نجاحه من خلال شخصية هشام عشماوي، مضيفًا: "فكرة وجود شخص بجانبك يدعمك ويحبك .. ده في حد ذاته دافع للنجاح.

وواصل "العوضي" حديثه قائلًا: "الحب لما يكون في حياة البني آدم بيكون دافع للنجاح أنت بتنجح بيه وعلشانه لما يكون الشخص اللي معاك بيساندك وفي ضهرك وبيشجعك بكلمة حلوة بيفرق معاك جدًا".

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وبشأن طريقة إعلان زواجه من ياسمين عبدالعزيز من خلال تغيير حالته الشخصية إلى متزوج دون الإشارة إليها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال إن الأمر كان معروفًا فالجمهور والجميع يعرف أنهما مرتبطان.

وتابع أحمد العوضي بأن هذا الأمر كان مقصودًا، لأنهما لم يقيما احتفالًا بزفافهما نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا ولذلك أرادا إخبار الجمهور بزواجهما فأعلنا الأمر.

وكشف أحمد العوضي عن اختياره وياسمين عبدالعزيز اسم ابنهما حيث روى أنه خلال تصوير مسلسل "الاختيار" التقى بطفل صغير وأحبه كثيرًا، وذلك خلال سفرهما إلى حدود سوريا لتصوير بعض المشاهد هناك، موضحًا أن هذا الطفل لفت نظره وأحبه وكان عمره 4 سنوات ولكنه يتحدث وكأن عمره 40 سنة، واسمه "موسى".

وأردف أنه أبلغ ياسمين بقصة مقابلته لذلك الطفل وأخبرها باسمه وقررا أن يطلقا اسم "موسى" على أول طفل لهما، متابعًا: "ياسمين وافقت وأحبت الطفل أيضًا".

وشارك أحمد العوضي في رمضان الماضي بمسلسل "الاختيار" الذي قام ببطولته الفنان أمير كرارة، أما ياسمين عبدالعزيز فتألقت بمسلسل "ونحب تاني ليه" الذي شاركها فيه الفنان شريف منير، وحقق العملان نجاحًا كبيرًا بين الجمهور.