أسرار حياة رجاء الجداوي.. أرادت الزواج برجل عجوز ليموت وترثه! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تتصدر الفنانة المصرية رجاء الجداوي البالغة من العمر 82 عامًا حديث الجمهور ووسائل الإعلام بعد إصابتها بفيروس كورونا في 24 من مايو الجاري بعد تصوير مشاهدها الأخيرة في مسلسل "لعبة النسيان".

لكن أميرة ابنة رجاء أكدت لـ"فوشيا" أن والدتها أصيبت بفيروس كورونا بعد مشاركتها في تقديم واجب العزاء، في وفاة رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل، زوج الفنانة المعتزلة صفاء أبو السعود.

وأضافت أميرة أن والدتها شعرت ببداية أعراض كورونا عقب يومين فقط من عودتها من العزاء، ولم تذهب في أي مكان بعدها، مشيرة إلى أن العزاء شهد حضور عدد كبير من المشاهير وآخرين غير معروفين، مطالبة الجميع بالالتزام بالحجر المنزلي وعدم المشاركة في أي فعاليات مهما كانت أهميتها حتى يتجنب الجميع هذا السيناريو الأليم.

وفي نفس السياق أعلنت مصادر مقربة من الفنانة مساء الثلاثاء أن رجاء الجداوي انفعلت وتعيش في حالة غضب بعد التقاط صورة لها من داخل المستشفى الذي تتعالج فيه، حيث ظهرت مستلقية على سرير الشفاء في الإسماعيلية وبدا عليها التعب والإرهاق.

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ولفتت المصادر إلى أن الجداوي لم تكن تعلم عن التقاط صورة لها ولم تعط الوافقة على التقاط أية صورة لها، وبعدها وجهت الفنانة رسالة عبر مداخلة تلفزيونية قالت فيها "أرجوكم خافوا على نفسكم عشان ماتوصلوش للي أنا فيه ده".

وأوضحت الفنانة الكبيرة في مداخلتها أن مصر لن تستطيع إكمال هذا الوضع اقتصاديًّا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل، ووجهت الشكر لكل من سأل عنها ودعا لها، واصفة الإصابة بفيروس كورونا بالأمر الخطير.

وقالت الجداوي أيضًا إن حالتها مستقرة وتتلقى الرعاية حاليا داخل مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، وستخرج بعد نهاية مدة العزل المقررة، وعلقت: "أنا كنت متخذة كل إجراءات الوقاية لكن لو اللي حوالينا مش واخدين إجراءات يبقى أكيد هيبقى فيه مشكلة".

كما وجهت الجداوي نصيحة للجميع قائلة: "ياريت محدش يستهين بالمرض ده، لأن إحنا بنتعامل مع شبح مش عارفينه، ومش عارفين إحنا ممكن ناخده من مين، يجوز اللي جنبك حامل للميكروب ومش باين عليه أي أعراض، ياريت الناس كلها تتخذ إجراءات الوقاية، وربنا يعدي الأزمة دي على خير".

ومنذ الإعلان عن إصابة الفنانة بفروس كورونا بدأ الجمهور يبحث أكثر لمعرفة حياة رجاء الجداوي الخاصة وعن مسيرتها الفنية الطويلة، نوردها لكم من خلال الفيديو أعلاه.