شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز يعود لبلاتوه تصوير فيلم "موسى" بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الفنان كريم محمد عبد العزيز لبلاتوه فيلم "موسى" بعد أسبوع ليستكمل تصوير مشاهده من الفيلم حيث يظهر لأول مرة في دور روبرت، بعد معاناته من مرض نفسى، جراء تعرضه للظلم من بعض الأشخاص، ما يدفعه لتصميم إنسان آلي للانتقام ممن ظلموه، وتتوالى الأحداث في أجواء من الأكشن والإثارة.

وانتهى مخرج فيلم "موسى" بيتر ميمى، من تصوير نصف أحداث الفيلم، حيث يعود بطلا العمل كريم محمود عبد العزيز واياد نصار إلى تصويره مرة أخرى، ويشارك في بطولته كل من الفنان أحمد مالك وأحمد حاتم وكاظم نبيل وعمر الشناوى.

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فيلم "موسى" تدور أحداثه في إطار خيالي، حيث يتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط؛ ويكون الروبوت هو البطل الرئيسي خلال الأحداث، حيث يعتمد على الجرافيك والخيال العلمي بشكلٍ كبير في الأحداث.

وجاء توقف تصوير الفيلم، نظرا لانشغال مخرج العمل بيتر ميمى بتصوير مسلسل "الإختيار"، لـ أمير كرارة الذى تدور أحداثه عن قصة أسطورة الصاعقة الشهيد عقيد أركان حرب "أحمد المنسى"، الذى تقدمه شركة سينرجى خلال الماراثون الرمضانى المقبل، حيث أن مسلسل الإختيار يتضمن تحضيرات كبيرة نظرا لضخامة العمل من حيث مواقع التصوير ومعدات التصوير والممثلين، والملابس وخلافه .

وكانت أخر اعمال كريم محمود عبد العزيز فيلم "اطلعولى برة" الذى عرض في السينما عام 2018، للمخرج وائل احسان، وتأليف طارق الأمير وفادى أبو السعود، وشارك في بطولة العمل كل من الفنان خالد الصاوى وبيومى فؤاد وملك قورة وأشرف عبد الباقى وأخرون من النجوم.