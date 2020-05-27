شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور يبدأ تصوير أول مشاهد مسلسله "إسعاف يونس" بعد أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد نجم مسرح مصر الفنان محمد أنور بدء تحضيرات مسلسله الجديد "إسعاف يونس" الذي يعد أولى بطولاته المطلقة في الدراما، وقررت شركة "سينرجي" المنتجة للعمل عرضه على منصة "Watch it" خلال الموسم الشتوي وتمت زيادة حلقاته إلى 15 حلقة، وينتمي المسلسل إلى الأعمال الدرامية الكوميدية وهو من بطولة محمد أنور وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التونى، ويتواجد عدد كبير من النجوم كضيوف شرف.

وغاب محمد أنور عن المشاركة فى دراما رمضان هذا العام مكتفيًا بظهوره كضيف شرف فى مسلسل "عمر ودياب" مع صديقيه على ربيع ومصطفى خاطر، حيث تم عرض العمل فى شهر رمضان المنصرم على قناتى الحياة و ON تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن محمد أنور شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "قوت القلوب" مع النجمة ماجدة زكى على قناة الحياة، ومقرر عرض النصف الثانى خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولة العمل سهر الصايغ، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، اسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت وتأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبو عميرة.

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