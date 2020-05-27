أحمد خالد صالح لأمير كرارة "مهما اتكلمت عنك.. مش هوفيك حقك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرص الفنان أحمد خالد صالح، على توجيه رسالة إلى الفنان أمير كرارة، بعد مشاركته في مسلسل "الإختيار".

ونشر أحمد خالد، صورة تجمعه مع أمير كرارة، عبر حسابه على انستجرام، وعلق: "النجاح مبيجيش من فراغ، بيجي من تعب واجتهاد وصبر وإيمان وتواضع وحجات كتير كلها موجودة فيك.. مهما اتكلمت عنك وعن محبتك في قلبي مش هوفيك حقك.. ربنا يديم عليك محبته ومحبة عبيده يا أبو سليم.. ويزيدك من فضله على قد ما أنت بتكرم كل اللي حواليك".

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد، وعدد كبير الفنانين، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.