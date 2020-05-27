ابنة أصالة تحتفل بعيد ميلاد شقيقيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت السورية شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، بعيد ميلاد شقيقيها "علي" و"آدم" طارق العريان.

ونشرت "شام" صور من الحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "9 سنوات من السعادة، إحساس الأمومة الأول لي، علي وآدم أنتم حياتي".

وكانت أصالة قد أعلنت الانفصال عن زوجها المخرج طارق العريان في يناير الماضي، بعد زواج دام 12 عاما، وأثمر زواجهما عن توأمهما "علي" و"آدم".