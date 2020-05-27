هذا ما قالته المخرجة بتول عرفة عن حفل نانسي عجرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

كشفت المخرجة بتول عرفة، عن رأيها في حفل الفنانة نانسي عجرم في عيد الفطر المبارك.

وكتبت عرفة، عبر حسابها على تويتر : "عن جمال حفل نانسى عجرم اللايڤ.. عن ال set up الرائع.. عن جمال اللوكيشن.. عن بساطة وشياكة ال outfit.. عن الرسالة الإنسانية اللى بالحفل

دامش مجرد لايف".

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وأضافت: "إنما فنانة بتحب وتحترم جمهورها وقررت تعمل شىء بقيمتهم فى قلبها.. شابوه نانسى ولكل الفريق القائم على هذا العمل المحترم.. حبيت جداً".

يذكر أن، الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، أحيت حفلها الفنى، الثلاثاء، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وقدمت باقة من أغانيها الرائعة في ظل البقاء في المنزل.