فيديو .. إنجي أمين تزيح الستار عن أحدث أغنياتها أدينى قدرت

كشفت الفنانة إنجي أمين عن أحدث أغنياتها، والتي تحمل اسم أدينى قدرت، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشرت إنجي أمين فيديو، وعليه قائلة: أدينى قدرت قريبًا. Advertisements يذكر أن الفنانة إنجي أمين طرحت مؤخرًا كليب بعنوان بلدنا أحلى بينا من إخراج جمال أمل، والأغنية من كلمات سيد مختار، وألحان وليد الحسيني، وتوزيع حماده الحسيني، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا. كليب بعنوانمن إخراج جمال أمل، والأغنية من كلمات سيد مختار، وألحان وليد الحسيني، وتوزيع حماده الحسيني، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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