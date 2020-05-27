كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد فهمي يتصدر استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل ممثل كوميدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر الفنان أحمد فهمي استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل ممثل كوميدي، اليوم الأربعاء 27 مايو 2020.

وحصل فهمي على 21624 صوتًا، بنسبة 26,22 % حتى الآن، وتصدر أيضًا مسلسل "رجالة البيت" الاستفتاء كأفضل مسلسل كوميدي.



يُشارك فهمي في بطولة مسلسل "رجالة البيت"، أكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.



ويدور مسلسل رجالة البيت في قالب يتكون من مجموعة من الأحداث المتنوعة في قالب منفصل متصل يقدمه النجمان أكرم حسني والكوميديان أحمد فهمي ما يضفي على العمل "الحس الفكاهي" نظرًا لما يتمتع به أبطال العمل وخفة دمهما.



وكان المسلسل يعرض مسلسل رجالة البيت في تمام الـ6:30 مساءً على CBC ويعاد في الـ12.15 صباحًا والـ3.30 عصرًا، ويعرض عبر قناة DMC في الـ12 صباحًا ويعاد في الـ6.15 صباحًا، وينقل على ON في الـ7.45 مساءً.