كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على نسبة التصويت لـ ويزو في استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل ممثل كوميدي اليوم الأربعاء 27 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



حصلت الفنانة "ويزو" على نسبة تصويت عالية اليوم الأربعاء 27 مايو 2020، كأفضل ممثلة كوميدية في استفتاء "الخليج 365 الفني"، حيث حصلت على 7107 أصوات، بنسبة 12,64% حتى الآن.



تشارك ويزو في بطولة مسلسل "رجالة البيت"، هي وأحمد فهمي وأكرم حسنى، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.



ويدور مسلسل رجالة البيت في قالب يتكون من مجموعة من الأحداث المتنوعة في قالب منفصل متصل يقدمه النجمان أكرم حسني والكوميديان أحمد فهمي ما يضفي على العمل "الحس الفكاهي" نظرًا لما يتمتع به أبطال العمل وخفة دمهما.



وكان المسلسل يعرض مسلسل رجالة البيت في تمام الـ6:30 مساءً على CBC ويعاد في الـ12.15 صباحًا والـ3.30 عصرًا، ويعرض عبر قناة DMC في الـ12 صباحًا ويعاد في الـ6.15 صباحًا، وينقل على ON في الـ7.45 مساءً.



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