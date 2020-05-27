كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد العوضى: ياسمين عبد العزيز سبب نجاح شخصية هشام عشماوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حل الفنان أحمد العوضي مساء أمس، ضيفا على الإعلامى وائل الابراشي ببرنامج التاسعة مساء، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، وتحدث خلال الحلقة عن مشاركته في مسلسل "الاختيار"، الذى جسد فيه دور الإرهابى هشام عشماوي، وأيضاً تحدث عن علاقته بالفنانة ياسمين عبد العزيز.

وقال أحمد العوضي أثناء حواره مع الإعلامي وائل الإبراشى، أن الفنانة ياسمين عبد العزيز، كان لها دور كبير في نجاحه في تأدية شخصية هشام عشماوي، موضحاً ذلك بأن وجود الحب في حياة الشخص دافع كبير للنجاح، ف"ياسمين"، كانت دائماً تشجعه وتسانده وفى ضهره كما عبر.

وتابع "العوضي" قائلاً: "الطبيعى الراجل يقف ويساند الست وده واجبه بس الجميل إنك تلاقي ست بتقف جمبك وتشجعك معنويا بكلمة حلوة ده عامل أساسي في نجاحك"

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يُشار إلى أن أحمد العوضي خاض السباق الرمضاني بمسلسل الاختيار يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

وتدور أحداثه حول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.