كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر لأول مرة .. أحمد العوضى يكشف عن كواليس مشهد إعدام هشام عشماوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حل الفنان أحمد العوضي مساء أمس، ضيفا على الإعلامى وائل الابراشي ببرنامج التاسعة مساء، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، وتحدث خلال الحلقة عن مشاركته في مسلسل "الاختيار"، الذى جسد فيه دور الإرهابى هشام عشماوي.

وكشف أحمد العوضي أثناء استضافته مع وائل الإبراشى، عن كيفية استعداده لمشهد الإعدام في مسلسل "الاختيار"، حيث قال"أنا خسيت عشر كيلو في حوالى شهرين عشان يبان على عشماوي حالة الانهيار، مينفعش يظهر بفورمة بعد أما ذراعه اليمين عماد مات وقائد الجماعات التكفيرية مات، لازم يبان إن حالته النفسية والصحية منهرين، وده اطلب إني أخس".

وتابع "العوضي": "المخرج بيتر ميمى بذل معى أنا وأمير كرارة مجهود كبير حتى تؤدي هذه الشخصيات بهذه الطريقة، وكان يهتم بأدق التفاصيل وحريص على أن يظهر العمل بصورة جيدة جداً تليق بقصة الأبطال".

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يُشار إلى أن مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

وتدور أحداثه حول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.