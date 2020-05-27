كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر "سينرجي" تتصدر أفضل شركة إنتاج لدراما رمضان في استفتاء "الخليج 365 الفني"- 27 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدرت شركة "سينرجي" استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل شركة إنتاج في دراما رمضان لعام 2020 اليوم الموافق 27 مايو.

وحصلت "سينرجي" على 25142 صوتًا، بنسبة 48,04%، وذلك خلال الاسبوع الأول من التصويت.

وقامت شركة "سينرجي" لصاحبها المنتج تامر مرسي بإنتاج العديد من المسلسلات في سباق دراما رمضان 2020، والتي حققت نجاحاً كبيرًا وأشاد الجمهور بها ومنها الاختيار، النهاية، الفتوة، البرنس، فلانتينو، فرصة ثانية، ونحب تاني ليه، عمر ودياب، رجالة البيت، ليالينا 80، 100 وش.

وقامت الشركة بإنتاج العديد من المسلسلات الأخرى التي لم تذع في هذا السباق الرمضاني منها هجمة مرتدة، القاهرة كابول، الاختيار 2.