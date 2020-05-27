كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر في تصريحات مثيرة.. أحمد العوضى يكشف سر عدم تفجير هشام عشماوي لنفسه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حل الفنان أحمد العوضي مساء أمس، ضيفا على الإعلامى وائل الابراشي ببرنامج التاسعة مساء، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، وتحدث خلال الحلقة عن مشاركته في مسلسل "الاختيار"، الذى جسد فيه دور الإرهابى هشام عشماوي.
وكشف أحمد العوضى أثناء حواره مع الإعلامي وائل الإبراشى، أن سبب عدم تفجير هشام عشماوى لنفسه، أثناء القبض عليه، هو إنه لا يؤمن بالأفكار التى يبيعها للناس، ويبيعها للذين يعملوا معه من أجل تفجير أنفسهم حتى ينالوا الشهادة ويقابلوا "حور العين".
قصة مسلسل الاختيار
يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.
أبطال مسلسل الاختيار
يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.
ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون.