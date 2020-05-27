كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر في تصريحات مثيرة.. أحمد العوضى يكشف سر عدم تفجير هشام عشماوي لنفسه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حل الفنان أحمد العوضي مساء أمس، ضيفا على الإعلامى وائل الابراشي ببرنامج التاسعة مساء، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، وتحدث خلال الحلقة عن مشاركته في مسلسل "الاختيار"، الذى جسد فيه دور الإرهابى هشام عشماوي.

وكشف أحمد العوضى أثناء حواره مع الإعلامي وائل الإبراشى، أن سبب عدم تفجير هشام عشماوى لنفسه، أثناء القبض عليه، هو إنه لا يؤمن بالأفكار التى يبيعها للناس، ويبيعها للذين يعملوا معه من أجل تفجير أنفسهم حتى ينالوا الشهادة ويقابلوا "حور العين".