صافيناز بحلسة تصوير على الزحلوقة بالمايوه!

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 مايو 2020 06:56 صباحاً - شاركت الراقصة صافيناز، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة صور جديدة لها من إجازتها الصيفية على أحد الشواطئ الساحلية.
وظهرت صافيناز في الصور بمايوه احمر بوضعيات مختلفة على زحلوقة اطفال على شاطىء البحر.
يذكر أن صافينار تستعد حاليا لتقديم عدد من الحفلات بجانب مباشرة عملها الفني، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائي جديد الفترة المقبلة.
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